В НФ рассказали, на кого распространится действие закона о спецконфискации

Об этом заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в эфире телеканала ICTV.

"Законопроект о спецконфискации не касается представителей бизнеса, а только чиновников и коррупционеров, которые полгода не сотрудничали со следствием и скрылись за границей. Но, все же, не воруйте, и вас не будут привлекать к ответственности", - отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что все предостережения, которые были озвучены в сессионном зале во время обсуждения этого законопроекта, будут рассмотрены рабочей группой при подготовке его ко второму чтению. "Уверен, что на следующей пленарной неделе надо его рассматривать и принимать", - отметил председатель фракции.

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Он напомнил, что "Народный фронт" требовал, чтобы законопроект №4057 был внесен в повестку дня пленарной недели и проголосован в первом чтении. Законопроектом определяется юридический механизм возврата в государственный бюджет Украины арестованных на счетах более 40 млрд грн средств бывшего президента и его окружения. Эти средства, по словам Бурбака, уже заложены в бюджете на 2016 год на повышение обороноспособности и подтверждение социальных стандартов.