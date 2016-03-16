Яценюк: Деньги Януковича хотят украсть во второй раз, ожидая смены правительства

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Неголосование за этот закон – это покрывание преступлений прежнего режима", - заявил Яценюк на заседании правительства сегодня, 16 марта.

По словам премьера, владельцами этих средств являются 42 компании-нерезидента, зарегистрированные на Кипре, Сейшелах, в Панаме, Великобритании, Белизе.

"Владельцы этих компаний напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением", - добавил он.

Глава правительства передал соответствующие материалы министру внутренних дел Арсену Авакову и обратился к нему с просьбой "связаться с западными партнерами с тем, чтобы правоохранительные органы иностранных государств помогли в раскрытии окончательных владельцев этих компаний, не дали возможности сейчас переписать владельцев компаний за рубежом".

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"Как я понимаю, об этом сейчас идет разговор. Ждут или смены правительства, или изменения политики и позиции. А потом скажут, что не получилось конфисковать (эти средства)", - подчеркнул Яценюк.

По его словам, нужно безотлагательно принять закон и "чтобы органы прокуратуры завершили расследование и согласно закону конфисковали эти средства".

"Чтобы наши западные партнеры помогли украинской правоохранительной системе и украинскому народу в вопросе как конфискации средств, так и невозможности перевода права собственности на эти 42 компании-нерезидента на кого-то другого, кто потом через судебную систему Украины "отобьет" эти деньги и разделит - только не в государственном бюджете, а между другими коррумпированными чиновниками", - акцентировал премьер.

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