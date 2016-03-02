ЕС продлил санкции против Януковича. Богатырева из санкционного списка исключена
Евросоюз продлил санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год. При этом экс-министр охраны здоровья Раиса Богатырева из санкционных списков исключена.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято в рамках заседания постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER).
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Решение будет официально утверждено 4 марта на заседании Совета ЕС и опубликовано в Официальном журнале 5 марта, после чего вступит в силу.
Как известно, Евросоюз ввел санкции в отношении 18 бывших украинских высших должностных лиц 6 марта 2014 года.
5 марта 2015 года санкции были продлены на год для 14 из них, и на полгода - для Елены Лукаш, Сергея Клюева, Дмитрия Табачника и Виктора Януковича-младшего.
5 июня, Янукович-младший, который погиб на Байкале, из списков был исключен. Для Клюева санкции были продлены до 6 октября, и до 6 марта 2016 года - для Лукаш и Табачника.
EU amb have decided to extend the asset freeze on #Yanukovych & 15 of his assoc. will be in EU official journal on Sat. #Ukraine#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 2, 2016