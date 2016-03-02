ЕС продлил санкции против Януковича. Богатырева из санкционного списка исключена

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято в рамках заседания постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER).

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Решение будет официально утверждено 4 марта на заседании Совета ЕС и опубликовано в Официальном журнале 5 марта, после чего вступит в силу.

Как известно, Евросоюз ввел санкции в отношении 18 бывших украинских высших должностных лиц 6 марта 2014 года.

5 марта 2015 года санкции были продлены на год для 14 из них, и на полгода - для Елены Лукаш, Сергея Клюева, Дмитрия Табачника и Виктора Януковича-младшего.

5 июня, Янукович-младший, который погиб на Байкале, из списков был исключен. Для Клюева санкции были продлены до 6 октября, и до 6 марта 2016 года - для Лукаш и Табачника.