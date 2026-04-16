Россия ввела беспрецедентно длительные ограничения на полеты и судоходство в Баренцевом море.

Россия предупредила суда и самолеты о необходимости избегать обширных районов Баренцева моря в Арктике, обозначив их как "районы падения российских ракет" перед запланированным космическим запуском. Зоны отчуждения расположены у берегов северной Норвегии, вблизи территории НАТО, и останутся закрытыми до 30 апреля, что является необычно длительным уведомлением о безопасности для этого региона.

Несмотря на тревожную формулировку, упоминание "ракет", судя по всему, является российской терминологией для космических запусков, где отработанные части ракеты-носителя официально классифицируются как падающие "ракетные элементы", пишет Daily Mail.

СМИ сообщает, что в данном случае предупреждение связано с запуском ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, который, вероятно, состоится около 23 апреля. По мере набора высоты крупные металлические конструкции, известные как обтекатели полезной нагрузки, сбрасываются и падают обратно на Землю; ожидается, что два таких компонента приземлятся в обозначенных районах.

Видео дня

Предупреждения были разосланы через системы авиационной и морской безопасности, рекомендуя мореплавателям держаться подальше от зон в течение указанного окна. Ожидается, что миссия выведет на орбиту партию спутников широкополосной связи "Рассвет" – часть усилий кремлевского диктатора Владимира Путина по созданию низкоорбитальной интернет-сети, соперничающей с такими системами, как Starlink Илона Маска.

Что этому предшествовало

Баренцево море – один из богатейших рыболовных районов мира – частично находится в водах Норвегии, что делает столь длительные зоны отчуждения значимыми как для судоходства, так и для рыболовства. Хотя зоны падения обломков являются обычной практикой для ракетных запусков, использование формулировки "ракетный удар", а также размер и продолжительность предупреждения подчеркивают масштаб операции в непосредственной близости от территории НАТО.

Это происходит на фоне того, как Россия ускоряет усилия по созданию собственной спутниковой сети, чтобы составить конкуренцию западным системам, включая Starlink Илона Маска, который сыграл ключевую роль в военных действиях в Украине.

