В Украине отмечается дефицит меда: эксперт рассказал, чем это грозит

Новый урожай планируется собрать только в конце лета.

В настоящее время в Украине фиксируется дефицит меда, что может привести к сокращению его экспорта за рубеж на 10-20% и даже к частичной потере ключевых рынков. Ситуация в отрасли должна стабилизироваться с новым урожаем в конце лета, сообщил в интервью delo.ua генеральный директор компании-экспортера меда Beehive Семен Гагарин.

"До нового урожая в августе этого года мы наблюдаем временный дефицит меда в Украине. Это уже влияет на экспорт, прежде всего в направлении рынка ЕС. В первую очередь, это проявляется в сокращении объемов поставок и росте цен. Экспорт в 2025 году составил 50 тыс. тонн в год. В 2026 году мы ожидаем, что общее падение экспорта составит 10–20%, до 40–45 тыс. тонн в год. Вместе с тем с началом нового сезона, ориентировочно с августа–сентября, ситуация должна постепенно стабилизироваться", – прогнозирует Гагарин.

При этом специалист отмечает, что общие ожидания относительно нового урожая в этом году являются позитивными. Украина должна собрать в пределах 60-80 тыс. тонн меда, что соответствует показателям 2023-2024 годов. Более точные оценки можно будет давать позже, поскольку отрасль довольно чувствительна к погодным условиям.

Большая часть украинского меда идет на экспорт, причем на рынок ЕС приходится 90-95% всех поставок, говорит Гагарин. Поэтому внутренний дефицит продукта может негативно повлиять на позиции Украины как экспортера.

"К сожалению, риск есть. В связи с дефицитом меда в Украине импортеры в ЕС и США отдают предпочтение меду из других стран, а именно Китая, Индии, Аргентины и других. Импортеры и бизнес не могут ждать Украину и заменяют нас другими регионами поставки", – констатирует эксперт.

Гагарин добавляет, что хороший урожай в этом году позволит сделать цены на мед более доступными.

"Конкуренция на мировом рынке однозначно влияет на ценообразование и спрос на украинский мед. Но ключевым индикатором цены остается урожайность меда. Хороший урожай – цена стабильна или снижается, большие объемы продаж. Плохой урожай – цена существенно растет, объемы реализации уменьшаются", – говорит экспортер.

В начале февраля эксперты отмечали, что на украинском рынке меда недостаточно – при этом произведенный отечественными аграриями продукт продается в Германии по более низким ценам.

Из-за сокращения площадей под сахарной свеклой Украина будет экспортировать меньше обычного сахара в следующем сезоне – однако для удовлетворения потребностей внутреннего рынка его вполне хватит.

