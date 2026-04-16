Европейский Союз выделит Украине до 2,7 млрд евро, - Кос

Средства будут выделены из фонда ЕС для Украины, который не связан с кредитом в размере 90 млрд евро.

Европейский Союз планирует выделить Украине от 2,5 до 2,7 млрд евро после того, как на прошлой неделе парламент страны завершил необходимые реформы. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает Reuters.

Она подчеркнула, что ЕС обязательно предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро после выборов в Венгрии, которые привели к отставке премьер-министра Виктора Орбана.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит финансирования Украины в размере 52 млрд долларов в 2026 году будет покрыт, как только кредит ЕС станет доступен, однако добавил, что его правительство до сих пор ведет переговоры по покрытию ожидаемого дефицита в 2027 году.

Видео дня

По словам Кос, деньги будут выделены из фонда ЕС для Украины, который является отдельным от кредита в размере 90 млрд евро.

"Существует план для Украины, в котором предусмотрено 173 реформы, которые они должны провести... и если они их выполнят, мы сможем предоставить им средства", - подчеркнула комиссар для агентства Reuters после мероприятия, которое состоялось во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в столице США.

Также она приветствовала недавние результаты выборов в Венгрии, которая блокировала предоставление гораздо большего кредита ЕС Украине.

"Шансы на то, что Украина получит кредит в размере 90 миллиардов евро, составляют 100%, и мы уже ведем переговоры. Наш президент разговаривал с будущим, возможным новым премьер-министром Венгрии, Петером Мадяром, и я думаю, что мы сможем реализовать это очень скоро. Я очень счастлива, потому что наконец-то могу выполнить обещание, Европейский Союз может выполнить то, что мы обещали. Иногда это занимает время, да, действительно. Но то, что мы обещаем, мы выполняем", - сказала Кос.

ЕС и Украина - последние новости

Ранее финский депутат Европарламента и бывший руководитель военной разведки Пекка Товери заявил, что ЕС должен в три раза увеличить поддержку, чтобы Украина смогла изгнать россиян. Он считает, что подход администрации президента США Дональда Трампа должен стать для Европы тревожным сигналом.

"Мы можем поддержать Украину. У нас есть ресурсы для поддержки Украины. Это не проблема", - сказал депутат.

В то же время издание Foreign Affairs писало, что Украина построила оборонную промышленность, в которой остро нуждается Европа. Отмечается, что если Европа хочет быть готовой к современной войне, ей тоже придется перенимать опыт Украины.

