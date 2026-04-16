4 из 10 'Искандеров' могут долететь: эксперт рассказал, как ВСУ экономят ракеты ПВО

РФ пытается найти тактику, которая позволит ей нанести максимальный удар по нашей инфраструктуре. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире "Киев 24", комментируя ночную атаку РФ.

"Они прекрасно понимают, что крылатые ракеты мы сбиваем очень неплохо. Почти 100% сбиваем. И скорее всего, крылатые ракеты используются как отвлекающая цель для того, чтобы после них нанести главный удар баллистикой", – сказал Гетьман.

Он добавил, что для борьбы с баллистикой Украина должна использовать комплексы Patriot. И в идеальном расчете на одну баллистическую ракету нужно использовать до 3-4 боеприпасов ПВО, которых у Украины нет.

"Если запускать 1 на 1, то у ракет класса "Искандер" шанс на сбивание ракетами Patriot составляет всего 70%. То есть при идеальном боевом расчете, в идеальных погодных условиях, из 10 баллистических ракет Patriot может сбить только 7. Так это работает. Принято решение стрелять одной ракетой по одной баллистической ракете. Да, к сожалению, 4 из 10 ракет могут долететь. Но если стрелять так, чтобы за один раз уничтожить 8–9 из 10, то на следующую атаку вообще нечем будет отвечать, и тогда прилетят все 10 из 10", – пояснил Гетьман.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские захватчики использовали 703 воздушные цели. В частности, по данным Воздушных сил, враг использовал 19 баллистических ракет, а также 25 крылатых. Силам обороны удалось сбить 8 единиц баллистического вооружения врага.

Целью вражеской атаки стали ряд украинских городов. В частности, в столице враг своим ударом убил четыре человека, еще более полусотни – пострадали. Также двое людей погибли и 27 пострадали в результате вражеской атаки по Днепру.

