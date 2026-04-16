Пропавший после выборов Сийярто нашелся за необычным занятием, - СМИ

Он впервые появился на публике после многодневного молчания.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто был найден на пробежке после поражения правительства Виктора Орбана на выборах. Он не делал никаких публичных заявлений с того момента, как и не появлялся на мероприятии партии по ожиданию результатов.

На своей странице в социальной сети он также ничего не постил с воскресенья, лишь сменил фото обложки на изображение с венгерским флагом. Затем, в понедельник днем, Сийярто сфотографировали у здания Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел, поэтому стало известно, что он находится в Венгрии, пишет Telex.

События после выборов

Будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру, во время его первой международной пресс-конференции, сотрудник сообщил о наличии информации, согласно которой Сийярто с того утра вместе с коллегами уничтожает в своем министерстве документы, связанные с санкционными материалами.

Видео дня

Тем временем в распоряжение Telex попала видеозапись, согласно которой в кабинетах 523 и 524 Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел действительно происходило уничтожение документов. По информации СМИ, при этом присутствовали Сийярто, а также Генриетта Балайти, политический директор МИД, и Эстер Дьярмати, административный государственный секретарь.

Министерство иностранных дел в ответ на запрос СМИ назвало все это нонсенсом и возмутительным заявлением; там утверждали, что такой записи не может существовать, поскольку Сийярто и Дьярмати не посещали те кабинеты.

"Вероятно, Орбан отводил Сийярто в кампании не ту роль, которая в итоге ему досталась. В финале кампании он получил самые сильные удары, когда произошла утечка его телефонных разговоров с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым", - говорится в материале.

Выборы в Венгрии - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что означает победа Мадьяра для Украины. Но чиновники, например, не питают иллюзий относительно того, что обе страны сразу станут союзниками после многих лет ухудшения отношений.

Кроме того, мы также рассказывали, что теперь следователи ЕС могут начать расследование случаев коррупции при правлении Орбана. Новоизбранный лидер Венгрии пообещал, что присоединение к прокуратуре ЕС станет одним из его первых шагов, наряду с реформами, направленными на разблокирование 17 млрд евро замороженных средств.

