Самолеты Rafale получат сверхбыструю ракету, способную нейтрализовать российскую ПВО (фото)

Ракета Stratus RS (Rapid Strike) должна развивать скорость примерно 3-5 Махов.

Истребитель Dassault Rafale получит специализированную ракету Stratus RS для поражения систем ПВО, однако произойдет это не в ближайшее время. Об этом сообщает Defense Express.

Соответствующие планы подтверждены и закреплены в обновленной программе вооружения Вооруженных сил Франции до 2030 года. Как отмечается, Военно-воздушные силы Франции получат новое вооружение в начале 2030-х годов.

Портал напоминает, что ракета Stratus RS (Rapid Strike) от компании MBDA должна развивать скорость в пределах 3-5 Махов. Этого планируют достичь благодаря использованию прямоточного реактивного двигателя.

Система наведения предусматривает радиолокационную головку самонаведения, которая, вероятно, для поражения РЛС будет комбинированной и способной работать как в активном, так и в пассивном режиме. Официальные данные о дальности полета ракеты пока не раскрываются.

По планам MBDA, испытания ракеты должны начаться уже в 2026 году, а поставки - с 2028 года.

Разработка сверхзвуковой Stratus RS ведется в рамках одного проекта вместе с дозвуковой малозаметной крылатой ракетой Stratus LO (Low Observable).

Эти ракеты привязаны к началу поставок французским ВВС истребителей Dassault Rafale в версии F5, ввод в эксплуатацию которых в настоящее время планируется примерно на 2030 год. Во Франции уже отдали приоритет именно разработке конфигурации F5, а не расширению парка имеющихся самолетов в версии F4.

Dassault Rafale. Справка УНИАН

Dassault Rafale - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Его первый полет состоялся 4 июля 1986 года. На сегодняшний день это один из самых мощных истребителей четвертого поколения в мире.

Несмотря на свои преимущества, Dassault Rafale до сих пор не имеет специализированной противорадиолокационной ракеты для поражения систем ПВО, поскольку ракета AS37 Martel давно снята с вооружения. Этот недостаток планируется устранить только в новой версии истребителя Dassault Rafale F5, которая должна получить вышеупомянутую Stratus RS.

Вопрос модернизации самолетов Rafale является очень важным для Украины, ведь Киев твердо дал понять, что хочет получить этот самолет. Ранее президент Зеленский сообщил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Dassault Rafale.

Препятствием для этого может стать цена истребителя, ведь Rafale традиционно является одним из самых дорогих истребителей поколения 4+(+). По мнению специалистов, 100 самолетов Rafale могут обойтись Украине в более чем 70 млрд евро с учетом обслуживания.

