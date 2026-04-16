ЕС должен в три раза увеличить поддержку, чтобы Украина смогла изгнать РФ, - финский депутат

По словам политика, Европа достаточно сильна, чтобы действовать независимо.

У Европы есть ресурсы, чтобы сделать для Украины гораздо больше, но ей до сих пор не хватает политической воли и четкой стратегии, чтобы положить конец войне с РФ. Об этом заявил финский депутат Европарламента и бывший руководитель военной разведки Пекка Товери в интервью TVP World.

По его словам, подход администрации президента США Дональда Трампа должен стать для Европы тревожным сигналом.

Комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Венса о том, что прекращение помощи Киеву было одним из крупнейших достижений администрации, Товери сказал, что ни Венс, ни Трамп не понимают долгосрочных стратегических интересов Вашингтона.

Политик подчеркнул, что наибольший ущерб от внешней политики Трампа получают сами США, ведь союзы основаны на доверии. Он добавил, что Европа, напротив, достаточно сильна, чтобы действовать независимо, чем многие считают.

"Мы можем поддержать Украину. У нас есть ресурсы для поддержки Украины. Это не проблема", - заверил депутат.

Также Товери отверг слова о том, что без США Европа будет беззащитной, добавив, что европейские страны-члены НАТО до сих пор имеют преимущество в обычных вооруженных силах над РФ, даже если остаются ключевые пробелы в таких сферах, как разведка, дозаправка в воздухе и дальнобойные возможности.

В то же время политик считает, что политические изменения в Венгрии могут облегчить процесс принятия решений в ЕС после лет блокирования со стороны Виктора Орбана. Он назвал новое правительство "очень, очень свежим ветром", ведь оно является проевропейским и менее склонным к блокированию поддержки Киева.

В свою очередь депутат утверждает, что Европа слишком медленно и осторожно оказывает помощь Украине.

"Это не тот план. Это не та стратегия", - отметил он, критикуя идею бессрочной поддержки Киева без четкой цели.

Поэтому он подчеркнул:

"Я бы утроил поддержку Украины, чтобы у нее было достаточно ресурсов для изгнания россиян в течение года".

Товери считает, что быстрая и более масштабная поддержка в настоящее время не только укрепит оборону Украины, но и уменьшит конечные затраты на восстановление страны.

Украина и Финляндия - последние новости

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ее страна не будет требовать от Украины прекратить атаки на российские НПЗ. По ее словам, Украина имеет право защищаться.

"Мы не выдвигаем Украине требований относительно того, на какие цели она стремится повлиять в России", - сказала Валтонен.

В то же время секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу угрожает Финляндии и странам Балтии. Он заявил, что РФ будет обороняться в связи с атаками украинских беспилотников.

По мнению Шойгу, причиной дроновых атак по России является либо неэффективная работа противовоздушной обороны (ПВО), либо же Финляндия и страны Балтии намеренно предоставляют для этого свое воздушное пространство.

