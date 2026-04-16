Депутата Шуфрича, подозреваемого в государственной измене, освободили из-под стражи

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и назначил ему круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на адвоката Шуфрича Валерия Буняка.

Отмечается, что Шуфрич обязан круглосуточно находиться по месту регистрации в Киевской области, за исключением случаев получения медицинской помощи или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги. Также он должен носить электронный браслет, сдать все документы для выезда за границу, прибывать в суд и на следствие по требованию и не общаться со свидетелями по делу.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, они возражали против изменения меры пресечения обвиняемому Нестору Шуфричу и настаивали на продлении содержания под стражей.

Отмечается, что на судебном заседании прокуроры обращали внимание суда на тяжесть инкриминируемых ему уголовных правонарушений, в частности государственной измены, а также на риски, которые, по убеждению стороны обвинения, не утратили актуальности. "Несмотря на это, суд постановил изменить ему меру пресечения: вместо содержания под стражей обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля. Указанное постановление суда обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе 2023 года народный депутат Украины Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене.

В СБУ отмечали, что правоохранители собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности Шуфрича.

Материалы расследования, проведенного совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора, свидетельствуют, что Шуфрич "тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине".

Сивкович бежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для осуществления подрывной деятельности против Украины.

В СБУ отмечали, что одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне - якобы "один народ".

