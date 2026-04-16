Генштаб подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу 'Туапсинский'

Этот завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта.

Вчера и в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду важных объектов российского агрессора. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ). Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте", - говорится в сообщении.

Источники УНИАН сообщили, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил безопасности и обороны (СБС, ССО, ГУР МОУ) поразили ряд инфраструктурных объектов нефтетерминала порта Туапсе.

Видео дня

Они уточнили, что нефтетерминал является единым производственным комплексом вместе с Туапсинским НПЗ. Этот завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта. Комплекс принадлежит компании "Роснефть".

Утверждается, что в результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ. После попаданий зафиксирован сильный пожар. Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е. Информированный источник в СБУ сообщил:

"Служба безопасности продолжает наносить системные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая обеспечивает врага ресурсами, в частности финансовыми, для ведения войны против Украины. "Бавовна" на российских НПЗ будет гореть и в дальнейшем, поскольку они являются абсолютно законными военными целями".

По данным Генштаба, кроме этого нанесены удары по району сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (БРК "Бастион").

"Также наши воины поразили средства ПВО противника: зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" (Багатовка, ТОТ Запорожской обл.), зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" (Феодосия, ТОТ АР Крым), а также зенитный ракетный комплекс "Оса" (Водяное, ТОТ Донецкой обл.)", - добавили там.

Кроме того, поражены пункты управления БПЛА противника в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.

Также поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Родинское и Затишное Донецкой области, а также пункт управления врага в районе Ровнополя в Донецкой области.

Удары по России

Под утро 15 апреля украинские дроны "Лютый" поразили, предположительно, завод АО "Синтез-Каучук" в городе Стерлитамак, что в республике Башкортостан РФ.

Глава республики подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака.

