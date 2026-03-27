В апреле нас ждет 10 опасных дней и 10 благоприятных.

Апрель 2026-го будет динамичным: полнолуние в Весах наконец-то восстановит баланс, Марс и Меркурий в Овне добавят огня и решительности, а революционный Уран будет менять правила игры на годы вперед. Лунный календарь на месяц подскажет, какие дни апреля принесут удачу в деньгах, работе, отношениях и поездках, а каких дат стоит остерегаться.

Фазы Луны и транзит планет - астрологический обзор на апрель 2026

1-2 апреля - растущая Луна и полнолуние в Весах.

Месяц начинается с растущей Луны и с впечатляющего полнолуния в Весах 2 апреля, пишет The Almanac.

Полная луна в апреле 2026 - это время завершений: закрываются вопросы в отношениях, юридических делах и творческих проектах. Если последнее время что-то шло не так, то сейчас наступает восстановление баланса, "золотая" середина наконец найдена.

3-16 апреля - убывающая Луна, Марс и Меркурий в Овне.

Луна идет на убыль - это период завершений, отдыха и переосмысления. Хорошее время, чтобы отпустить лишнее: старые обиды, ненужные связи, незакрытые дела. Организм лучше реагирует на очищение и лечение. Не форсируйте события - Луна сама подскажет, когда пора уходить.

Марс в Овне даст мощный энергетический импульс на ближайшие шесть недель. Это идеальное время запускать новые проекты и брать инициативу в свои руки. Главное - не сжечь себя дотла.

Меркурий в Овне - это период решительности, но и импульсивности. Люди становятся вспыльчивее, возможны конфликты и резкие слова. Держите себя в руках, чтобы не испортить отношения.

17 апреля - новолуние в Овне.

Новая Луна - зеленый свет для всего, что вы хотите начать: новая работа, проект, хобби, бизнес - двери возможностей широко открыты. Сажайте семена - в прямом и переносном смысле.

18 апреля - 30 апреля - растущая Луна, Солнце в Тельце, Венера и Уран в Близнецах.

Растущая Луна - это период активности, роста и новых начинаний. Самое время воплощать задуманное: начинать проекты, строить планы, заключать договоренности. Все, что посеяно в это время, имеет силу прорасти. Используйте энергию осознанно.

Солнце входит в Телец - энергия замедляется и стабилизируется. Время насладиться моментом, заняться домом, садом и вкусной едой. Спешить некуда.

Венера в Близнецах подарит легкую и игривую романтику. Отличный период для знакомств, а для тех, кто в паре, - для новых совместных впечатлений. Хороший момент для вложений в обучение, книги и короткие поездки.

Уран в Близнецах принесет революционные перемены в науке, коммуникациях и технологиях. Вопросы искусственного интеллекта и социальных сетей выйдут на новый уровень - возможны громкие решения и новые правила игры.

Благоприятные и неблагоприятные дни в апреле 2026

Лунный календарь делит дни на удачные и более сложные. Особенно осторожными советуют быть в новолуние и полнолуние - в это время энергия нестабильна, Солнце и Луна как будто "тянут в разные стороны", поэтому важные дела лучше отложить.

Удачные и неудачные дни по лунному календарю в апреле 2026:

благоприятные даты - 4, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 22, 23, 28;

опасные дни месяца - 2, 5, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 26, 29.

Благоприятные дни в апреле по сферам:

начинания: 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

деньги: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

работа: 1, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

отношения: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30;

поездки: 1, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

сад и огород: 1, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30.

Иногда один и тот же день не подходит для серьезных задач, зато прекрасно годится для отдыха, творчества или восстановления сил - и наоборот.

