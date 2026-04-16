Пугачева собрала всю семью на Кипре: Галкин засветил редкий кадр

Накануне певица отметила 77-летие.

Известный российский юморист Максим Галкин показал, как сейчас выглядят внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков и ее дочь Кристина Орбакайте. Редкое семейное фото он опубликовал в своем Instagram.

Снимок, на котором запечатлены самые близкие члены семьи Аллы Пугачевой, юморист лаконично подписал: "Семья в сборе" и отметил, что фото было сделано в Лимасоле - городе на юге Кипра, где сейчас проживает певица.

На снимке рядом с Аллой Пугачевой стоит ее младшая дочь Лиза, за певицей - старшая дочь Кристина Орбакайте с мужем и сыном Никитой с одной стороны, а с другой – Максим Галкин и их с певицей общий сын Гарри.

Видео дня

Примечательно, что на фото нет еще одного внука артистки – сына Орбакайте Дени Байсарова, а также внучки Клавдии Земцовой.

Пугачова на фото предстала с распущенными волосами и макияжем, одетая в черное платье-миди с длинными рукавами.

Подписчики юмориста выразили восхищение внешним видом его жены и поздравили ее с прошедшим днем рождения – певица Алла Пугачева отметила 77-летие.

