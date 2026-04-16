Путин пользуется моментом: в администрации Зеленского отреагировали на ночную атаку россиян

США должны перейти от информационной политики к реальному принуждению России к миру, отметил Подоляк.

Российская Федерация пытается убить как можно больше украинцев до момента прекращения боевых действий. Такое мнение высказал в эфире"24 Канала" советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Путин пользуется моментом. Это системный, продуманный геноцидный удар. И это единственный элемент ведения войны именно против гражданского населения. Они просто хотят продолжать убивать, пока есть такая возможность. Потому что как только завершится переговорный процесс, по крайней мере, будут достигнуты какие-то договоренности в трехстороннем формате. Как только будет приостановлена активная фаза войны, в таком объеме убивать гражданское население, которое он ненавидит, а здесь практически вся Украина ему враждебна", - сказал он.

Советник отметил, что Украине необходимо усилить противоракетную составляющую средств ПВО. И именно этим сейчас занимаются украинские власти за рубежом.

"Было бы желательно, чтобы американский президент перешел от агрессивной информационной политики, где все всех побеждают, к немного более реалистичной политике, где нужно не только говорить, но и использовать инструменты принуждения", - добавил Подоляк.

Ночная атака РФ: что известно

Напомним, в ночь на 16 апреля РФ нанесла очередную массированную атаку по Украине. Под ударом оказалась, в частности, столица Украины. В результате вражеской атаки по Киеву погибли четыре человека, еще более полусотни пострадали. Также двое людей погибли и 27 пострадали в результате вражеской атаки по Днепру.

В Воздушных силах сообщили, что враг использовал для атаки 703 воздушные цели. Среди них было 659 БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов, а также десятки ракет. Силам обороны удалось сбить 667 вражеских целей.

