Стоимость высшего образования в Украине взлетела на 60%: названы самые дорогие специальности

Быстрее всего растут цены на специальности, связанные с международной деятельностью, управлением и финансами.

Стоимость обучения в украинских университетах стремительно выросла. За последние четыре года она подскочила на 60%. Наибольшее подорожание зафиксировали именно в 2025 году, свидетельствуют данные образовательного портала Education.ua.

По данным исследования, средняя стоимость обучения росла ежегодно. В 2022 году цена составляла 19 171 грн, в 2023 - 21 591 грн, в 2024 - 25 347 грн, а в 2025 году достигла уже 30 798 грн.

Отмечается, что быстрее всего дорожают специальности, связанные с международной деятельностью, управлением и финансами. Например, средняя стоимость обучения по специальности "Международные отношения" за 4 года выросла на 93% - с 24 920 грн до 48 079 грн, а по специальности "Общественное здравоохранение" - на 77% - с 20 284 грн до 35 809 грн.

Самыми дорогими оказались стоматология, медицина, международные отношения и право, ІТ и искусство. Ежегодно эти направления попадают в рейтинг самых дорогих.

В то же время самые низкие цены имеют направления, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Речь идет, в частности, о железнодорожном транспорте, машиностроении, металлургии, энергопроизводстве и аграрных специальностях.

Дороже всего высшее образование стоит в частных заведениях, где обучение начинается от 100 тысяч грн в год. Так, год обучения в Американском университете Киева в 2025 году стоил в среднем 323 999 грн, в Университете Зигмунда Фрейда Украина - 315 000 грн, а в Украинском католическом университете - 147 000 грн.

При этом самое дешевое обучение преимущественно в педагогических и духовных вузах. Самые низкие цены в 2025 году наблюдаются в Таврическом христианском институте, где год обучения в среднем стоил 11 750 грн, Волынской православной богословской академии - 15 000 грн, а также в Бердянском государственном педагогическом университете - 15 177 грн.

В марте сообщалось, что по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" чаще всего выражали готовность уехать из Украины подростки и юноши в возрасте 14–24 лет. Наиболее распространенными причинами для выезда из Украины были материальное благополучие, военные действия в Украине – 39%, отсутствие возможностей для работы и угроза жизни или желание получить новый опыт.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что с января 2026 года зарплаты педагогов в школах Украины выросли на 30%. По ее словам, это была лишь первая часть повышения оплаты труда учителей, запланированного на этот год. Следующий этап заключается в дополнительном росте зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов.

