Графики отключений на пятницу: будут ли отключать свет после массированного обстрела

Энергетики призвали экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы.

В пятницу, 17 апреля, меры по ограничению потребления электроэнергии для населения и бизнеса не прогнозируются. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что ясная погода способствует росту генерации электроэнергии на солнечных электростанциях (СЭС). Поскольку пиковую эффективность они демонстрируют в дневные часы, в "Укрэнерго" советуют по возможности переносить использование мощных электроприборов именно на этот период – с 11:00 до 15:00.

Кроме того, энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

В случае необходимости актуальную информацию о возможных отключениях света украинцы могут уточнить на официальных сайтах соответствующих облэнерго.

С утра 15 апреля по утро 16 апреля враг осуществил две волны комбинированных атак по Украине с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

В частности, в ночь на 16 апреля враг массированно атаковал Украину дронами и ракетами. В Минэнерго сообщили, что в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях временно остались без света.

Руководитель центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что из-за массированных атак РФ была утрачена часть генерации. Поэтому украинцев все еще ожидают отключения света в периоды пикового потребления. При этом, по его оценкам, для восстановления утраченных мощностей потребуется три года.

