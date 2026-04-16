В Украине введут обязательный техосмотр для всех авто: в правительстве назвали сроки

Вопрос о введении обязательного технического осмотра для всех автомобилей остается политически чувствительным, отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Украина обязана перед Европейским Союзом ввести обязательный технический контроль для всех легковых транспортных средств, в частности легковых автомобилей. Соответствующие изменения в законодательство должны быть приняты до конца 2027 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач во время круглого стола по вопросам детенизации и регулирования автомобильного рынка Украины.

По его словам, в настоящее время в Украине отсутствует обязательный периодический технический контроль для всех легковых автомобилей, однако государство планирует это изменить.

Видео дня

"Мы готовим сейчас законопроект. Евросоюз поставил нам этот критерий изменений до конца 2027 года. То есть до конца следующего года у нас должны быть приняты по предложению или по согласованию с Европейским Союзом изменения в законодательство, которые установят норму о прохождении обязательного периодического контроля транспортных средств – абсолютно всех, в том числе легковых, которые сейчас его не проходят", – сказал Деркач.

Он добавил, что правительство поддерживает такую инициативу, поскольку она напрямую связана с повышением безопасности на дорогах и приведением стандартов в соответствие с европейскими.

В то же время, по словам Деркача, вопрос внедрения техосмотра остается политически чувствительным. Поскольку часть народных депутатов выступает против, аргументируя это дополнительной финансовой нагрузкой на граждан во время войны.

"Мы даже видели несколько интервью наших коллег народных депутатов, которые на сегодняшний день очень сильно против такой истории, потому что это увеличит нагрузку на людей во время войны. Но с другой стороны, мы должны думать и о безопасности на дорогах", – отметил заместитель министра.

Кроме того, Украина должна внедрить еще и технические проверки транспортных средств непосредственно на дорогах. По его словам, в странах ЕС транспорт могут останавливать для проверки прямо на дороге, после чего принимается решение о его дальнейшей эксплуатации. В Украине же для этого пока нет ни законодательной базы, ни технического оснащения.

Он отметил, что для запуска такого механизма нужны специальные мобильные комплексы для проверки автомобилей, что является частью евроинтеграционных обязательств.

"У нас такого контроля нет. Это требует, кстати, не только просто законодательства, но и технической возможности. Это специальные устройства для автомобилей, которые могут проводить такой технический контроль на дороге, но опять же для нас это обязательный евроинтеграционный критерий, поэтому мы обязательно будем внедрять его в Украине", – добавил Деркач.

Технический контроль автомобилей в Украине – главные новости

Как писал УНИАН, в Украине планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач сообщал, что в настоящее время в Украине техосмотр действует только для коммерческих грузовиков и автобусов. При этом в Европе это обязательный основополагающий регламент.

Уже в январе 2026 года стало известно, что в Украине планируют начать реформу технического контроля, предусматривающую введение обязательного техосмотра всех транспортных средств. Тогда сообщалось, что запланированная реформа станет частью большого пакета изменений в сфере автотранспорта, безопасности и перевозок, которые должны приблизить украинские правила к стандартам Европейского Союза.

При этом некоторые эксперты резко критиковали такую инициативу и называли ее потенциально коррупционной. Генеральный директор компании Luaz Motors Вадим Игнатов рассказывал УНИАН, что контролировать техническое состояние авто прямо "на обочине" – это ошибочный подход.

Вас также могут заинтересовать новости: