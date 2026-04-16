По делу Шабунина о мошенничестве и уклонении от мобилизации на суд давят его 'забронированные' коллеги, - 'Честная мобилизация'

17 апреля в Печерском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы. Однако его коллеги разными способами пытаются помешать правосудию - давят на судей, организовывают информатаки в СМИ и т.д. Об этом заявил активист движения "Честная мобилизация", ветеран российско-украинской войны Алексей "Сталкер".

"Завтра в Печерском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы. Обвинительный акт по Шабунину прокурор направил в суд еще в 2025 году. Но все это время дело пытались затормозить. В том числе, руками его защитников, которые и сейчас всеми способами пытаются помешать правосудию - давят на судей, организовывают информатаки в СМИ и делают многое другое, чтобы "спасти рядового Шабунина", - заявил активист движения "Честная мобилизация".

Он отметил, что защитниками Шабунина выступают его коллеги - активисты, которые также уклоняются от мобилизации с помощью разных схем.

"Это вся та же большая команда "профессиональных активистов", организовавших себе и своим близким фейковые справки о непригодности, или порешавших бронь или отсрочку. По сути, такие же мошенники, как и Шабунин. В частности, журналист Юрий Николов, который, по данным СМИ, дал взятку полицейскому, чтобы избежать мобилизации. "Антикоррупционный активист" Михаил Жернаков, который, по открытым данным, предоставил ТЦК фейковую справку о трудоустройстве преподавателем, чтобы получить бронирование. Директор ЦПК Дарья Каленюк, которая, по данным из открытых источников, сначала вывезла за деньги мужа за границу, а затем сделала ему "бронь" благодаря связям в Минобороны. Адвокат Елена Щербань, муж которой, как пишут медиа, уже 5 лет находится в розыске ТЦК, а брат после изгнания из НАБУ забронировался на "Укрзализныце". С этих "активистов" можно собрать целое подразделение, которое может возглавить Шабунин", - написал "Сталкер".

Он напомнил, что, как установили правоохранители, Шабунин годами фиктивно числился на военной службе, не покидая Киев. За это время он получил более 1 млн грн "боевых". Но его служба оказалась фейком, как и заявления о том, что он принимал "участие в боях за Киев". В результате ДБР сообщило Шабунину о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. "Активисту" грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время идут судебные процессы.

