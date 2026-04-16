В Чехии туристы нашли сундук с золотом во время прогулки в горах

Сокровище передали властям, за что получат денежное вознаграждение.

В Чехии туристам выплатят рекордное вознаграждение за найденный золотой клад вблизи горы Звичина на севере страны. Речь идет о сумме в 11,7 миллиона крон (около 470 тысяч евро), что является самой крупной выплатой в истории страны, пишет издание Idnes.cz.

Как отмечается в публикации, в феврале 2025 года двое туристов обнаружили на склоне Звичины клад и передали его в Музей Восточной Чехии в городке Градец-Кралове. Позже специалисты подтвердили, что все найденные предметы изготовлены из чистого золота.

Находка оказалась уникальной: она содержит 598 монет, а также более 30 табакерок, ювелирных изделий и различных предметов XIX–XX веков. Именно то, что это чистое золото, стало ключевым фактором для определения рекордного вознаграждения.

Как пояснил заместитель губернатора региона Иржи Штепан, в данном случае применяется особый подход к расчету вознаграждения.

"Поскольку речь идет непосредственно о золоте, его юридически оценивают в 100%. Это действительно чрезвычайное вознаграждение, учитывая размер клада", – отметил он.

В материале уточняется, что общий вес клада составляет 5230 граммов. Стоимость определили, исходя из цены на золото на момент находки – 2237,5 крон за грамм, что и дало сумму в 11,7 миллиона крон. Решение о выплате уже согласовали региональные чиновники, окончательное утверждение еще должны дать местные депутаты.

Представители власти подчеркивают масштаб находки. "Это один из крупнейших кладов Чешской Республики, а точнее, всей Центральной Европы", – подчеркнул Штепан.

В настоящее время сокровище хранится в фондах музея, часть артефактов еще требует реставрации. После этого их планируют представить публике. Директор музея Петр Грулих признал исключительность находки.

"За время моей работы руководителем музея я никогда не сталкивался с чем-то подобным", – сказал он.

Как отмечается в публикации, предыдущий рекорд принадлежал так называемому "кладу века" – коллекции серебряных монет, найденных в 2015 году, за которую выплатили два миллиона крон (82 тысячи евро). Интересно, что на размер выплаты на этот раз повлиял стремительный рост мировых цен на золото в последние годы.

В то же время обстоятельства, при которых клад оказался в каменном валу, остаются неизвестными. По оценкам ученых, его могли спрятать после 1921 года, однако установить владельца пока не удалось.

