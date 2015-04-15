Суд заочно арестовал экс-главу Минздрава Раису Богатыреву

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде взятия под стражу экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой, которая объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос Тиждень.ua.

Генпрокуратура продолжает расследование уголовного производства от 11 июня 2014 года, в котором Богатырева является подозреваемой по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (хищение в особо крупных размерах).

В прокуратуре сообщили, что на время расследования наложили арест на денежные средства подозреваемой в размере $100 тыс. и 300 тыс. грн.

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В то же время об аресте квартир и другого имущества Богатыревой и ее семьи в ответе не говорится. Как известно, в октябре пресс-служба прокуратуры обнародовала информацию о судебном аресте трех квартир в Киеве, апартаментов в Ялте и трех домов в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области, которые якобы принадлежат экс-министру и ее мужу.

В прокуратуре сообщили, что 20 марта 2015 года Печерский райсуд заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, 21 октября 2014 года Богатырева объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала «по предварительному сговору группой лиц». С 9 января 2015 года экс-министр находится в международном розыске Интерпола.