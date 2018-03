ЕС на следующей неделе может разморозить активы Богатыревой - СМИ

Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

При этом, по его словам, также может быть продлена заморозка активов экс-президента Виктора Януковича и еще 16 бывших чиновников.

"Дипломаты Европейского союза могут договориться продлить заморозку активов Януковича и 16 других (чиновников - УНИАН) на следующей неделе. Раису Богатыреву могут удалить", - сообщил Йозвяк.

EU diplo may agree to prolong the asset freezes of #Yanukovych & 16 others next week. Raisa Bohatyriova might be removed. #Ukraine#Russia