ЕС на следующей неделе может разморозить активы Богатыревой - СМИ
20:53, 17 февраля 2016Политика
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Дипломаты стран ЕС могут договориться отменить заморозку активов экс-министра здравоохранения и экс-вице-премьер-министра Украины Раисы Богатыревой.
ЕС на следующей неделе может разморозить активы Богатыревой / Фото УНИАН
Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
При этом, по его словам, также может быть продлена заморозка активов экс-президента Виктора Януковича и еще 16 бывших чиновников.
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"Дипломаты Европейского союза могут договориться продлить заморозку активов Януковича и 16 других (чиновников - УНИАН) на следующей неделе. Раису Богатыреву могут удалить", - сообщил Йозвяк.
EU diplo may agree to prolong the asset freezes of #Yanukovych & 16 others next week. Raisa Bohatyriova might be removed. #Ukraine#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 17, 2016
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