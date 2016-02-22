Из-за агрессии РФ погибли около 7 тысяч мирных украинцев, 17 тысяч были ранены - разведка
Жертвами агрессии России против Украины стали около 6,8 тысячи мирных украинцев, более 17 тысяч получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сегодня в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Читайте такжеНа Донбассе с начала АТО погибли 2 тысячи 269 украинских военных - Порошенко
"Война русского империализма против Украины привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. Погибло около 6,8 тысячи мирных украинцев, получили ранения более 17 тысяч человек", - сказал Скибицкий.
Кроме того, по его словам, общее количество внутренних переселенцев составляет более 2 миллионов человек.
Читайте такжеАгентство ООН обеспокоено ситуацией с правами внутренних переселенцев в Украине