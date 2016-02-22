Из-за агрессии РФ погибли около 7 тысяч мирных украинцев, 17 тысяч были ранены - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сегодня в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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"Война русского империализма против Украины привела к многочисленным жертвам среди мирного населения. Погибло около 6,8 тысячи мирных украинцев, получили ранения более 17 тысяч человек", - сказал Скибицкий.

Кроме того, по его словам, общее количество внутренних переселенцев составляет более 2 миллионов человек.

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