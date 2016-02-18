Совет Европы больше не сожалеет об увольнении Касько, зато приветствует заявление Порошенко о реформе ГПУ

Источники "ЕвроПравды" сообщили, что политическое решение о замене заявления на сайте Совета Европы было принято в среду поздно вечером, однако не уточнили его причины.

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В новом заявлении, которое, по сути, имеет противоположный смысл, уже не упоминается фамилия заместителя генпрокурора Виталия Касько, зато в Совете Европы приветствовали обращение президента Петра Порошенко от 16 февраля о необходимости быстрого и эффективного реформирования прокуратуры.

"Это твердый стимул для быстрых и значимых шагов в направлении выполнения одного из обязательств, которые Украина взяла на себя при вступлении в Совет Европы: преобразования прокуратуры в современную прокурорскую службу. Народу Украины нужна прокуратура, которая функционирует независимо, согласно закону, преследует политику нулевой терпимости к коррупции и пользуется общественным доверием ", - говорится в заявлении.

Кроме того, в новом заявлении не упоминается и заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, ответственный за реформы.

Совет Европы повторил, что оказывает долгосрочную поддержку для реформирования прокуратуры Украины и будет продолжать это делать. Одним из ключевых аспектов этой реформы, как подчеркнули в Совете Европы, является устранение любой конституционной основы для "общего надзора" прокуратуры, что привело к многочисленным злоупотреблениям и коррупции в прошлом.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля заместитель генерального прокурора Виталий Касько заявил о своей отставке. В своем рапорте он отметил, что руководство прокуратуры превратило ГПУ в орган, где царит коррупция и круговая порука, и любая попытка изменить это сразу преследуется.

В предыдущем своем заявлении Совет Европы выразила сожаление по поводу его отставки. "Специальный советник Генерального секретаря Совета Европы в Украине выражает сожаление по поводу недавней отставки Виталия Каська. Касько сыграл решающую роль в успехе сотрудничества украинской прокуратуры с Советом Европы и продемонстрировал высокий профессионализм и настоящую приверженность реформам", - говорилось в сообщении.