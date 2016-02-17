В Совете Европы прокомментировали отставку Касько и сотрудничество с Сакварелидзе

В Совете Европы сожалеют по поводу отставки заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько и призывают Украину ускорить реформу прокуратуры. Об этом сегодня сообщает Совет Европы.

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"Специальный советник Генерального секретаря СЕ в Украине выражает сожаление по поводу недавней отставки Виталия Касько. Касько сыграл решающую роль в успехе сотрудничества украинской прокуратуры с Советом Европы и продемонстрировал высокий профессионализм и настоящую приверженность реформам", - говорится в сообщении.

По словам специального советника, причины, которые Касько озвучил при уходе из системы украинской системы прокуратуры, "вызывают беспокойство, особенно в то время, когда институт прокуратуры нуждается в ориентированных на реформы, перспективных и заслуживающих доверия специалистах, чтобы стимулировать изменения и проводить реформы".

В СЕ отмечают, что "беспрепятственное, быстрое и решительное выполнение долгожданной реформы прокуратуры является решающим фактором для успеха реформы сектора правосудия в Украине".

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"Совет Европы призывает быстро и осмысленно провести эту реформу с тем, чтобы Украина добилась успеха в выполнении обязательств, взятых при вступлении в организацию. Это означает преобразование этого института в современную прокуратуру, которая независимо, в соответствии с принципом верховенства права, осуществляет свои функции, проводит политику "нулевой терпимости" к коррупции и пользуется общественным доверием", - заявляют в СЕ.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Совет Европы оказывает долгосрочную поддержку реформе прокуратуры и намерен это продолжать.

"У нас есть активное и плодотворное сотрудничество с заместителем генерального прокурора Давидом Сакварелидзе, который отвечает за реформы. Мы готовы продолжать оказывать поддержку мерам, направленным на выполнение этой повестки дня. События последних дней показывают, насколько важна уверенность граждан в ходе реформы этого органа. Не менее важно для украинского руководства проявить политическую волю и твердую решимость для того, чтобы обеспечить в полной мере выполнение всеми заинтересованными сторонами своей работы по эффективному осуществлению реформы", - сказал специальный советник.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля заместитель генпрокурора Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько, подчеркнув, что в ГПУ царит коррупция и круговая порука.