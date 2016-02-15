Касько решил уволиться из Генпрокуратуры
Заместитель генпрокурора Виталий Касько решил уволиться из Генпрокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.
"Я хотел бы сказать, что принял решение уволиться из органов прокуратуры", - подчеркнул Касько.
Он продемонстрировал рапорт, подписанный сегодняшним числом.
"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько.
Вместе с тем он заявил: "Прежде чем окончательно принять решение об увольнении, я провел консультации с нашими иностранными партнерами, которые все это время морально поддерживали меня, и мы пришли к общему мнению, что к сожалению, другого пути нет. Генпрокуратура сейчас - это мертвый орган, в независимость и эффективность работы которого уже никто не верит".
Как сообщал УНИАН, Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, занимающими особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения по уголовным производствам в отношении должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение.
Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Касько.
Как стало известно, зато Шокин создал новый, вдвое больше департамент по расследованию и надзору по уголовным процессам в сфере государственной службы и собственности и назначил управлять им своего заместителя Юрия Столярчука, который "слил" дело Иванющенко.
До этого Столярчук работал первым заместителем начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.