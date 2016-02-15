Касько решил уволиться из Генпрокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"Я хотел бы сказать, что принял решение уволиться из органов прокуратуры", - подчеркнул Касько.

Он продемонстрировал рапорт, подписанный сегодняшним числом.

"Последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в Генпрокуратуре Украины. Шокин забрал у меня все функции и инструменты вести и контролировать дела, над которыми начинала работать наша команда, в том числе и в деле так называемых "бриллиантовых прокуроров". Однако, причины того, почему в Генеральной прокуратуре больше невозможно и бессмысленно работать - они значительно глубже", - заявил Касько.

Вместе с тем он заявил: "Прежде чем окончательно принять решение об увольнении, я провел консультации с нашими иностранными партнерами, которые все это время морально поддерживали меня, и мы пришли к общему мнению, что к сожалению, другого пути нет. Генпрокуратура сейчас - это мертвый орган, в независимость и эффективность работы которого уже никто не верит".

Как сообщал УНИАН, Шокин ликвидировал управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных лицами, занимающими особо ответственное положение и отдел процессуального руководства и поддержания государственного обвинения по уголовным производствам в отношении должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение.

Ранее этот департамент возглавлял заместитель генпрокурора Касько.

Как стало известно, зато Шокин создал новый, вдвое больше департамент по расследованию и надзору по уголовным процессам в сфере государственной службы и собственности и назначил управлять им своего заместителя Юрия Столярчука, который "слил" дело Иванющенко.

До этого Столярчук работал первым заместителем начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.