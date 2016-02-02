Порошенко назначил нового заместителя члена Венецианской комиссии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого заместителем члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

Соответствующий указ главы государства №29/2016 от 2 февраля опубликован на президентском сайте. Читайте такжеПрезидент Венецианской комиссии настаивает решительно проводить конституционные реформы в Украине "Назначить Головатого Сергея Петровича - основателя «Української правничої фундації», члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины - заместителем члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), по согласию", - говорится в тексте указа.

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