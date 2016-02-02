Порошенко назначил нового заместителя члена Венецианской комиссии
15:05, 02 февраля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого заместителем члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).
Президент подписал указ о назначении Головатого / president.gov.ua
Соответствующий указ главы государства №29/2016 от 2 февраля опубликован на президентском сайте.
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"Назначить Головатого Сергея Петровича - основателя «Української правничої фундації», члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины - заместителем члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия), по согласию", - говорится в тексте указа.
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