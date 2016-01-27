СНБО принял стратегию кибербезопасности Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО. "На заседании принята за основу Стратегия кибербезопасности Украины с учетом вызовов, стоящих перед нашим государством: агрессивных действий Российской Федерации, усилением тенденций использования киберпространства разведывательными и специальными военными структурами, террористами и криминалитетом", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что стратегия кибербезопасности предусматривает развитие национальной системы обеспечения защиты киберпространства, своевременного выявления и нейтрализации киберугроз, а также предотвращения их с учетом практики ведущих государств-членов НАТО и ЕС.

Также в Стратегии говорится о координации, взаимодействии и распределении полномочий и ответственности органов сектора безопасности и обороны Украины в вопросах кибербезопасности, кибернетической защиты и противодействия кибертерроризму и киберпреступности.

Кроме этого, СНБО утвердил новое военно-административное деление Украины. "Члены СНБО Украины утвердили новое военно-административное деление территории Украины, регламентирующее разграничение территории государства на военные и административные зоны в интересах обеспечения обороны страны", - говорится в сообщении.

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Вместе с этим отмечается, что военно-административное деление определяет территориальное распределение ответственности и полномочий органов военного управления Вооруженных сил Украины в сфере обороны государства на суше, в воздушном и морском пространствах.