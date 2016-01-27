Порошенко: киберпространство превратилось в поле борьбы за независимость Украины

Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании СНБО. «Киберпространство сейчас превратилось в еще одно поле противостояния и борьбы за независимость государства. Различные попытки нарушения штатного режима функционирования национальных ресурсов, использование киберпространства для шпионажа, несанкционированного доступа к информации, попытки использовать кибератаки для достижения политических целей – это лишь одна небольшая часть того, с чем уже столкнулась Украина с самого начала российской агрессии», – цитирует слова президента его пресс-служба.

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Порошенко напомнил об атаках хакеров на энергетические объекты, в частности «Прикарпатьеоблэнерго» и другие предприятия, в результате чего без электроэнергии остались 80 тыс. потребителей. Причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу автоматической системы контроля и управления энергооборудованием.

Как сообщал УНИАН, СНБО под председательством президента Украины рассматривает три вопроса, связанные с гибридной войной со стороны России, а именно – проект государственного оборонного заказа на 2016 год, новое военно-административное районирование Украины и Стратегию кибербезопасности Украины.