Климкин приветствовал объявление о формировании нового правительства единства в Ливии

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Мы приветствуем формирование ливийского правительства национального единства и рассчитываем на быстрое утверждение его членов", - подчеркнул Климкин.

We welcome the formation of Libya's Government of National Accord and count on the quick endorsement of its members. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 19, 2016

Как сообщает Reuters, президентский совет Ливии объявил сегодня о создании нового правительства, целью которого будет попытка объединить враждующие группировки, хотя двое из девяти членов президентского совета отказались подписывать этот документ через существующие разногласия относительно предложенного плана ООН с политического переходного периода в Ливии.

Запад надеется, что новое правительство принесет стабильность в Ливию, где произошел глубокий разлом после падения режима Муамара Каддафи в 2011 году.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года Совет безопасности ООН одобрил мирный договор между враждующими группами в Ливии о создании правительства национального единства.

Мировое сообщество надеется, что соглашение, за которое 23 декабря 2015 года проголосовали все представители ООН, принесет стабильность в Ливию и поможет в борьбе против группировки «Исламское государство», присутствие которого в этой стране начало усиливаться.

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В соглашении, проект которого разработала Великобритания, четко указывается, что будущее правительство национального единства в Ливии должно быть ключевым представителем этой североафриканской страны.

В документе содержался призыв сформировать правительство в течение 30 дней.