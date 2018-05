Климкин приветствовал объявление о формировании нового правительства единства в Ливии

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Мы приветствуем формирование ливийского правительства национального единства и рассчитываем на быстрое утверждение его членов", - подчеркнул Климкин.

We welcome the formation of Libya's Government of National Accord and count on the quick endorsement of its members.