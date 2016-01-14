"Женева плюс": Президент анонсировал создание нового формата переговоров для деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Борьба за возвращение Крыма тоже остается первым приоритетом на повестке дня. И мы предложим создать международный механизм по деоккупации полуострова. По моему глубокому убеждению, оптимальным форматом для создания такого механизма является формат "Женева плюс": с участием наших партнеров из ЕС, из США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума", - подчеркнул президент.

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Ранее сегодня президент заявил, что платой за агрессию стал экономический кризис, в которую Россия погружается все глубже и глубже. Он заявил, что «мы обеспечили активность и дееспособность международной коалиции в поддержку Украины». По его словам, ярким фактом такой поддержки стало то, что прошлой осенью 177 стран поддержали Украину как непостоянного члена Совета Безопасности ООН.