"Женева плюс": Президент анонсировал создание нового формата переговоров для деоккупации Крыма
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина рассматривает создание формата "Женева плюс" для деоккупации Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
"Борьба за возвращение Крыма тоже остается первым приоритетом на повестке дня. И мы предложим создать международный механизм по деоккупации полуострова. По моему глубокому убеждению, оптимальным форматом для создания такого механизма является формат "Женева плюс": с участием наших партнеров из ЕС, из США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума", - подчеркнул президент.
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Ранее сегодня президент заявил, что платой за агрессию стал экономический кризис, в которую Россия погружается все глубже и глубже. Он заявил, что «мы обеспечили активность и дееспособность международной коалиции в поддержку Украины». По его словам, ярким фактом такой поддержки стало то, что прошлой осенью 177 стран поддержали Украину как непостоянного члена Совета Безопасности ООН.