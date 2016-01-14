Порошенко: Россия заплатила за агрессию экономическим кризисом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.

Он заявил, что «мы обеспечили активность и дееспособность международной коалиции в поддержку Украины».

По его словам, ярким фактом такой поддержки стало то, что прошлой осенью 177 стран поддержали Украину как непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Напомню, что предыдущий год завершился солидарным решением всех 28 стран-членов Евросоюза продлить санкции против Российской Федерации как страны-агрессора, которая нарушает Минские соглашения. Причиной санкций является агрессия против Украины и невыполнение Минских соглашений», - добавил Порошенко.

«Не думайте, что это происходило автоматически, без усилий со стороны нашей украинской команды», - отметил он.

Следовательно, по словам президента Украины, «платой за агрессию стал экономический кризис, в которую Россия погружается все глубже и глубже».