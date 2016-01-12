На сайте президента появилась петиция с требованием прекратить политические репрессии

На официальной странице Президента Украины начался сбор подписей за прекращение политических репрессий и освобождение политзаключенных. Соответствующую петицию на сайте главы государства зарегистрировал народный депутат, член политсовета УКРОПа Виталий Куприй.

«Политические репрессии, преследования за патриотические убеждения и произвол правоохранительной системы в Украине приобрели угрожающие масштабы. Это касается политиков и общественных активистов партий УКРОП, «Свобода», «Радикальная партия», «Самопомич», «Правый сектор», волонтеров и добровольцев, которые рисковали своей жизнью ради будущего Украины», – сказано в обращении.

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Кроме того, в тексте петиции отмечается, что власть использует прокуроров и судей как инструмент расправы с оппонентами: «Все это происходит в то время, когда ни один коррупционер не осужден, убийцы Небесной сотни на свободе, а правоохранительные органы так и не смогли вернуть миллиарды, украденные (прошлой властью) у украинского народа».

«Требуем от президента как гаранта конституционных прав и свобод граждан прекратить политические репрессии! Немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе Геннадия Корбана! Привлечь к ответственности правоохранителей и судей, которые своими действиями порочат авторитет украинского государства!» – говорится в документе.

Подписать петицию можно здесь. Сбор подписей продлится 91 день.

Напомним, в конце прошлого года УКРОП начал сбор подписей под текстом этой петиции в местных партийных организациях. Собранные в регионах подписи будут отправлены в Администрацию Президента.