Вышел трейлер украинской психологической драмы 'Уставшие', получившей Гран-при 'Молодости'

В украинский прокат фильм выйдет уже 7 мая 2026 года.

Вышел трейлер украинской психологической драмы "Уставшие" ("Втомлені"), получившей Гран-при кинофестиваля "Молодость" 2025 года.

В центре сюжета фильма – ветераны войны с Россией Люба (Валерия Ходос) и Андрей (Дмитрий Сова), которые пытаются преодолеть травмы войны, находя поддержку в своих чувствах. Однако равнодушие окружающих и собственные страхи становятся серьезным испытанием для этих отношений.

"В центре сюжета – не сама война, а ее последствия для человека: травма, стыд за собственное тело и попытка научиться жить после пережитого. Отношения Любы и Андрея построены на хрупком балансе между поддержкой и внутренним разрушением. Они пытаются спасти друг друга, но сами еще не готовы к жизни без травмы. Это история о медленном собирании себя заново, о способности жить дальше, неся память о том, что произошло", – рассказал режиссер фильма Юрий Дунай, для которого это полнометражный дебют.

Сам Юрий Дунай является действующим военнослужащим ВСУ, как и исполнитель главной роли Дмитрий Сова. К работе над фильмом присоединились и другие военнослужащие и ветераны, которые стали частью команды и актерского состава.

Помимо Гран-при "Молодости", за фильм "Уставшие" Юрий Дунай получил специальную награду Премии НСКУ имени Сергея Параджанова в 2026 году – "За эксперимент и поиск личной интонации".

В то же время Валерия Ходос, сыгравшая главную героиню Любу, за свою работу в "Уставших" получила премию "Черный лотос" за лучшую женскую роль в кино, а Дария Творонович (Вера) – за лучшую женскую роль второго плана.

В фильме также снялись Ирма Витовская, Елена Узлюк, Александр Мавриц, Александр Соколов, Дарья Легейда, Сергей Лузановский, Филипп Ильенко, Маргарита Гура и другие.

Продюсером картины стал Филипп Ильенко, а музыку к ней написал Александр Ярмола – лидер рок-группы "Гайдамаки". Сценарий к фильму написала Соломия Томащук, оператором-постановщиком фильма стал Владимир Иванов, а художником-постановщиком – Иван Левченко.

В украинский прокат фильм выйдет уже 7 мая 2026 года.

