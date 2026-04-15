Украина получит крупнейшую в истории партию британских боевых дронов

Великобритания передаст Украине 120 тыс. беспилотников, что является крупнейшей в истории поставкой такого рода.

Как сообщает BBC, о масштабной поставке вооружения украинской армии объявил британский министр обороны Джон Хили.

Пакет будет включать:

ударные беспилотники дальнего действия;

разведывательные беспилотники;

беспилотники логистической поддержки;

беспилотники с возможностями применения на море.

Отмечается, что многие из этих дронов будут выпущены британскими компаниями.

Поставка "передовых боевых технологий" уже началась, сообщило Министерство обороны.

Комментируя это событие, Хили отметил, что "в последние недели, когда внимание сосредоточено на Ближнем Востоке, Путин хочет, чтобы мы отвлеклись":

"Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством, и ничто не отвлечет нас от того, чтобы продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется для достижения мира".

Финансовая помощь от Великобритании

Ожидается также, что министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявит о мерах поддержки Украины на будущей встрече министров финансов в Вашингтоне.

Это будет включать выплату Киеву 752 млн фунтов стерлингов ($970 млн) в рамках более крупного кредита в размере 3,36 млрд фунтов стерлингов ($4,4 млрд).

"Это финансирование поможет предоставить Украине военную технику, необходимую для защиты от России", - прокомментировала Ривз.

Ситуация с переговорами по Украине

Объявление о поставке британских беспилотников последовало за заявлением украинского президента Владимира Зеленского о том, что у американских переговорщиков по мирному соглашению "нет времени на Украину" из-за войны с Ираном.

Ранее состоялось несколько раундов переговоров с участием США в качестве посредника, но процесс был приостановлен после того, как Дональд Трамп переключил внимание на Ближний Восток.

