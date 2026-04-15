В Украине стартовала общественная инициатива "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine"). Ее целью является борьба с хищением псевдоактивистами финансовой помощи партнеров. Об этом написал ветеран российско-украинской войны, журналист Владимир Бойко.

""Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") – это объединение неравнодушных граждан, решивших положить конец разворову профессиональными "общественными активистами" финансовой помощи, которую Украине предоставляют международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны", – отметил он.

По мнению Бойко, в Украине сформировалась группа лиц, которых традиционно называют "соросятами", получающая финансирование преимущественно из бюджетов США и стран Евросоюза. Эти люди уже захватили самые сочные отрасли экономики и медиа и сейчас пытаются заполучить судебную власть, отметил он.

По его словам, решения о выделении средств часто реализуются через дипломатические учреждения, которые взаимодействуют с местными партнерами. В этом контексте автор приводит примеры деятельности отдельных лиц, в частности упоминает Виталия Шабунина, Александра Леменова и Михаила Жернакова, связывая их с грантовыми проектами и работой общественных организаций.

Ранее автор в своих публикациях изложил более широкое видение причин появления профессионального "активизма", против которого направлена деятельность новой организации.

"Во всем цивилизованном мире активистами считаются люди, которые после работы занимаются общественно полезным трудом, тратя на это часть своих средств, заработанных в рабочее время. В Украине же этим словом стали называть предпринимателей, которые зарабатывают на том, что рекламируют определенные медицинские препараты по заказу фирм-производителей и проводят митинги в защиту сотрудников правоохранительных органов, пойманных на взятках, продаже дел или хищении бюджетных средств", – констатировал он.

По его мнению, единственный способ избавить Украину от профессиональных "общественных активистов" – это противопоставить им настоящих общественных активистов, которые действительно будут заниматься реформированием общественной жизни. А единственный способ остановить псевдоактивистов – это ударить по их доходам, считает Бойко.

"Нужна настоящая общественная организация, участники которой будут заниматься общественно полезным трудом, а не набиванием собственных карманов – сбором информации о грантах, полученных из бюджетов западных стран украинскими "активистами", и информированием грантодателей о том, чем "активисты" на самом деле занимаются и куда тратятся грантовые средства", – констатировал ветеран.

По его словам, подробнее об общественной инициативе "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") можно узнать на страницах организации в социальных сетях.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров высказал критическую позицию относительно роли отдельных неправительственных организаций и СМИ в формировании информационной политики в Европе. В частности, он заявил: "ЕС пытается оправдать свое стремление к большему контролю (Chat Control) и цензуре (DSA) через контролируемые НПО и СМИ. Важно разоблачать все такие попытки манипуляции общественным мнением, потому что их используют, чтобы отнять то, что осталось от наших свобод".

