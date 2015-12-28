УКРОП начинает сбор подписей против политических репрессий

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» начинает сбор подписей под требованием к Президенту как гаранту конституционных прав и свобод граждан прекратить политические репрессии, немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе Геннадия Корбана, и привлечь к ответственности правоохранителей и судей, которые своими действиями порочат авторитет украинского государства.

"Укроповцы" по всей стране предлагают неравнодушным гражданам, патриотам подписать петицию, чтобы победить коррупционную систему, которая паразитирует на обществе, построить успешную страну, где верховенство права – не пустой звук.

«Я подписываю эту петицию, чтобы защитить свою семью и свой дом от безосновательного и своевольного вторжения силовиков», – говорится в тексте петиции.

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Подписать петицию можно в офисах местных организаций партии УКРОП. Собранные подписные листы отправят в администрацию Президента Украины Петра Порошенко по адресу: город Киев, ул. Банковая, 11.

Кроме того, петиция вскоре будет опубликована в соответствующем разделе на сайте президента, и поддержать требования патриотов можно будет в электронном формате.

Как сообщил народный депутат, член политсовета УКРОПа Виталий Куприй, вечером 28 декабря от отправил петицию на сайт главы государства. Она должна быть опубликована в течение двух дней.

Ознакомиться с текстом петиции и скачать ее можно здесь.