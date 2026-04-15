Экс-командующий Сил беспилотных систем назвал условия достойного финала войны

По его мнению, наиболее вероятным условным завершением полномасштабного вторжения станет переход к обороне в рамках Операции объединенных сил.

Достойным завершением боевых действий было бы то, что мы заставим россиян отказаться от войны, а также возвращение как минимум Херсонской и Запорожской областей, заявил заместитель командующего Оперативным командованием "Восток", экс-командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский.

Отвечая в интервью"24 каналу" на вопрос, какой финал боевых действий будет для него достойным или хотя бы приемлемым, он отметил, что "самостоятельно мы на Красную площадь не зайдем, как мечтаем, по крайней мере не сейчас".

"Для меня наиболее вероятным условным завершением полномасштабного вторжения будет переход к обороне в режиме ООС. Так, как это было", – сказал Сухаревский.



На уточнение, при каких обстоятельствах это возможно, военнослужащий отметил, что это комплекс политико-экономических рычагов влияния, а также военных.

"О достойном завершении. Нашей заслугой будет то, что мы заставим их отказаться от войны. В лучшем случае – вывести войска, перейти к какому-то справедливому урегулированию этого конфликта", – сказал экс-командующий.

Он также добавил, что достойным будет возвращение как минимум Херсонской и Запорожской областей. "Для меня это уже будет достаточно достойный результат", – добавил Сухаревский.

Донецкая и Луганская области, говорит он, – это "тоже мечта, но она чуть более далекая, чем эти".

"В тот момент, когда мы услышим фразу, что начинают приниматься пункты о демобилизации личного состава, и наши ребята и девушки смогут возвращаться домой, тогда я смогу сказать, что мы выстояли, мы достойно выдержали этот вызов", – сказал Сухаревский.

Сколько еще продлится война в Украине

Как сообщалось, в конце марта экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, когда закончится война, отметил, что не знает, и добавил: "В любой момент спросите у израильтянина: когда закончится война? Любая: с Газой, с Ираном, очередная с Газой, очередная с Ираном...".

Военнослужащая Татьяна Чорновол отметила, что в 2022 году считала, что война продлится не менее пяти лет. Теперь она "не столь оптимистична" и думает, что это может затянуться "еще очень надолго".

В то же время Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества подчеркнул, что никто не может предсказать сроки завершения войны в Украине, ведь подобных расчетов быть не может.

Вас также могут заинтересовать новости: