Злата Огневич рассказала, какую сумму потратила на участие в 'Евровидении'

Артистка также рассказала, как ей пришлось отработать эти деньги.

Популярная украинская певица Злата Огневич назвала сумму, которую потратила на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение".

Напомним, артистка представляла нашу страну на шоу в 2013 году в Швеции. Тогда с композицией "Gravity" Злата заняла третье место, а победу одержала исполнительница из Дании – Эммели де Форест.

На днях Огневич впервые призналась, сколько средств она вложила для того, чтобы представлять Украину на международной арене.

Видео дня

"Когда я представляла Украину на "Евровидении", был другой шоу-бизнес, другие роли между продюсером и артистом. Для меня только начинался мой путь в украинском шоу-бизнесе. То, что современные артисты сейчас знают о монетизации, о диджитале, обо всем, что касается артиста, мы тогда практически ничего из этого не знали. Даже сегодня я точно не знаю, какая именно сумма была потрачена. Но точно более 400 тысяч долларов – это 100%", – отметила исполнительница на YouTube-канале "Топовые звезды".

Певица добавила, что ей пришлось отрабатывать вложенные деньги через бесплатные выступления в течение нескольких лет.

"Было очень много отработок, не один год в проектах, каких-то концертах, работах, куда мы ездили и бесплатно работали, потому что нужно было закрыть определенные финансовые вопросы. Сейчас несколько другие реалии. Бренды с удовольствием идут к артисту, представляющему Украину, потому что об этом говорят абсолютно все, это очень заметная тема. Бренды могут выделить средства на то, чтобы артист смог покрыть свое участие в "Евровидении". Сейчас гораздо более благоприятные времена и легче в плане поиска средств", – рассказала Злата.

