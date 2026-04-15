Первая победа украинской бригады, которой руководили только работы: Times раскрыл детали

ВСУ способны проводить оборонительные и наступательные операции, используя исключительно БпЛА.

Украинские военные впервые с начала войны смогли отбить российские позиции, используя только роботов и дронов.

Об этом пишет The Times со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского. Издание отметило, что российские солдаты сдались в плен после того, как столкнулись с украинскими беспилотными аппаратами. При этом потерь среди Сил обороны в этой операции не было.

Издание отметило, что хотя пока неизвестно, насколько автономно действовали эти дроны и роботы, однако Украина уже длительное время разрабатывает оружие, которое может действовать без участия людей в "цепочке поражения". Ссылаясь на источник в украинской армии, Times сообщает, что в настоящее время ВСУ способны проводить наступательные или оборонительные операции, используя только дроны.

Видео дня

Журналисты также напоминают слова Зеленского о том, что за последние три месяца украинские дроны и роботы выполнили более 22 000 задач на передовой. Для этого использовались, в частности, такие разработки, как Ratel, Termit, Ardal, Lynx, Zmiy, Protector и Volya.

Termit, по информации издания, – это наземное транспортное средство отечественного производства. Оно способно перевозить до 300 кг и работать на различных типах местности благодаря гусеничной конструкции и низкому профилю. А его аккумуляторная система позволяет ему непрерывно двигаться в течение нескольких часов на расстоянии десятков километров.

Компания Ratel до войны специализировалась на уличном освещении. Однако сейчас она создала робототехническую систему, предназначенную для дистанционного разминирования территорий и оборудования. Она может перевозить груз весом более 35 кг и преодолевать расстояние более шести миль (10 километров). Другое наземное транспортное средство этой компании может запускать дроны с видом от первого лица из опасных и удаленных районов без присутствия оператора.

Беспилотное наземное транспортное средство Ardal – это робототехническая платформа, которую Силы обороны Украины используют для эвакуации раненых с линии фронта с июня 2025 года. В то время как Zmiy используется для дистанционного разминирования.

Также сообщается, что недавно Украина испытала дрон на базе искусственного интеллекта, который устойчив к радиоэлектронному подавлению и сложнее обнаруживается. Кроме того, он имеет примерно вдвое большую дальность действия, чем рои дронов, которые уже доминируют на поле боя.

Украинский военный Александр Фальштинский, хирург 7-го корпуса быстрого реагирования, заявил, что дроны, используемые на поле боя, со временем станут более автономными

"Получив команду патрулировать определенную территорию, они будут самостоятельно искать цели и наносить удары. Носительные платформы будут запускать рои атакующих FPV или высокоточных ракет", – отметил он.

По его мнению, со временем поле боя в Украине станет полностью цифровым, а решения о вступлении в бой будут приниматься "за миллисекунды". Позже, по его мнению, дроны и беспилотные наземные транспортные средства заменят солдат на поле боя. И, по его словам, это ключевая украинская цель для сохранения жизни людей.

Украинские дроны: важные новости

Вас также могут заинтересовать новости: