Украина в топе: какое место прогнозируют LELÉKA в полуфинале 'Евровидения-2026'

Стало известно, каким может быть результат Украины во втором полуфинале песенного конкурса.

Через месяц в Австрии начнется конкурс "Евровидение-2026". На официальном сайте конкурса появился букмекерский прогноз с оценками шансов разных стран на выход в грандфинал.

Пока что Украина сохраняет высокие шансы оказаться среди лидеров – букмекеры отдают нам 2-е место в полуфинале. Также, по их прогнозам, в финал попадут представители Дании (они на первом месте), Австралии (они занимают третью строчку), а также Румынии, Болгарии, Кипра, Чехии, Мальты и Норвегии.

В первом полуфинале тройка лидеров выглядит так: Финляндия, Греция и Швеция. За ними следуют Израиль, Молдова, Сербия, Хорватия, Литва, Черногория и Грузия.

Но, как показывает практика "Евровидения", то, что прогнозируют букмекеры до начала конкурса, не всегда сбывается, поэтому в реальности в финале конкурса мы можем увидеть представителей других стран.

Отметим, что в этом году песенный конкурс "Евровидение" начнется 12 мая. Второй полуфинал пройдет 14 мая, а финал – 16. Принимает конкурс столица Австрии – Вена. Нашу страну будет представлять певица LELÉKA с песней "Ridnym". Она выступит во втором полуфинале. И хотя сам конкурс еще не состоялся, представительница Украины призналась, что уже нарушила одно из его условий.

