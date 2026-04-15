Потери РФ в 5 раз больше: Стубб объяснил, как Украине удалось получить существенное преимущество

По мнению президента Финляндии, большую роль в этом сыграло использование беспилотников.

Потери России на поле боя сейчас в 5 раз выше, чем потери Украины, благодаря тому, что уровень уничтожения вражеских беспилотников украинскими военными постоянно растет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Breaking Defense.

"Я думаю, что Украина сейчас находится в гораздо лучшем положении, чем была на любом этапе этой ужасной войны – соотношение потерь сейчас составляет 1:5, один украинский солдат на пятерых российских солдат. Темпы потерь сейчас составляют примерно 150–157 погибших [российских] солдат на квадратный километр", – сказал он.

Для сравнения, в отчете, опубликованном в январе вашингтонским Центром стратегических и международных исследований, отмечалось, что соотношение боевых потерь Украины и России было примерно в два раза меньше – на уровне 1:2,5 или 1:2.

Видео дня

По словам Стубба, союзники в этом году рассматривают три возможных сценария развития войны в Украине: затягивание боевых действий, мирное урегулирование или ослабление одной из сторон из-за внешних факторов.

"Наиболее распространенным сценарием является сценарий номер один, что война продолжится, и поэтому я считаю, что сейчас очень важно подготовиться к следующей зиме", – предупредил он.

Стубб остается оптимистом в отношении боевой эффективности Украины, отметив, что 95 процентов ее недавних успехов стали возможными благодаря использованию дронов. Как отмечается, такая цифра является одной из самых высоких оценок применения беспилотников в рамках боевых операций Украины.

Несмотря на сложный и длительный характер войны, президент Финляндии также подчеркнул, что Украина приобрела способность наносить удары на расстоянии до 3000 километров, что, по его словам, является важным элементом ее сильных позиций.

Технологии на поле боя

Как сообщал ранее УНИАН, новые дроны меняют поле боя и дают Украине преимущество на фронте. Отмечалось, что Украина активно развивает собственную индустрию беспилотников при поддержке западных партнеров. В частности, используются новые дроны с элементами искусственного интеллекта, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, сложнее обнаруживаются и имеют большую дальность действия. В то же время Россия делает ставку на массовое производство ограниченного количества моделей, что сдерживает инновации. Дополнительным фактором называют инертность военного руководства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, недавно впервые за всю войну позицию врага захватили исключительно НРК и дроны. Он сообщил, что оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны. Глава государства добавил, что разработки "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля", а также другие украинские БПЛА всего за три месяца выполнили на фронте более 22 тысяч миссий.

