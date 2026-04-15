Экс-командующий СБС честно ответил, почему Украина не смогла отбросить россиян в 2014-м

По мнению Сухаревского, время, которое Украина выиграла после 2014 года, позволило нам встретить 2022 год.

В начале войны России против Украины у наших военнослужащих была вера в то, что мы победим врага, а сейчас наш добровольный уход с любой территории – это сохраненный ресурс для россиян. Об этом в интервью 24 каналу сказал Герой Украины, заместитель командующего Оперативным командованием "Восток", экс-командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский.

Отвечая на вопрос, могли ли события войны периода 2014-2016 годов сложиться иначе, и смогли бы мы тогда отбить россиян, если бы на это была политическая воля, он отметил, что "мы верили в то, что мы одолеем противника".

"Но нами руководил наш фанатизм и вера в себя, и во многом патриотизм, который двигал нами", – сказал Сухаревский.

Впрочем, говорит он, "говорить о том, что у нас был ресурс, были ли мы готовы, – честно, пожалуй, нет".

"Я по жизни оптимист и всегда говорю, что все, что не делается, – все к лучшему. То время, которое мы выиграли после 14-го года, этими процессами позволило нам принять 22-й год. Могло быть лучше. Но, слава Богу, что не хуже", – отметил экс-командующий.

Также на вопрос, как он относится к тому, что теперь россияне требуют покинуть всю Донецкую область и часть Луганской без боя, Сухаревский подчеркнул преданность донецкой земле, за которую "стоит бороться", ведь за эти годы "там погибло очень много наших лучших".

Заместитель командующего подчеркнул, что наш добровольный уход с любой территории – это сохраненный ресурс для россиян, и это не позволяет ему положительно оценивать такие инициативы:

"Поэтому абсолютно отрицательно, абсолютно нет. Как бы ни было трудно, очень трудно".

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии, что Киев передаст России подконтрольную часть Донецкой области.

Зеленский тогда, в частности, отмечал, что хотя президент США Дональд Трамп и сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, тем не менее, он продолжает давить на Киев в отношении мирных переговоров.

Позже глава государства, говоря о работе над гарантиями безопасности, подчеркнул, что Украине важно понимать, какой будет реакция партнеров, если агрессия россиян повторится.

Вас также могут заинтересовать новости: