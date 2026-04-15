Загадочная украинская ракета в космосе: Романенко объяснил, что это может быть

Украинская аэробаллистическая ракета, о которой недавно появилась информация, может быть вариантом любой из ракет, которые сейчас находятся в процессе создания и испытаний.

Об этом в эфире Радио NV сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. В частности, его попросили объяснить информацию о разработке загадочной украинской ракеты, способной поражать цели на расстоянии до 500 км, и выводе украинского ракетоносителя в космос. То есть речь может идти об аэробаллистической ракете.

"Аэробаллистическая ракета может быть вариантом любой из тех ракет, которые сейчас находятся в процессе создания и испытаний. Может быть, FP-7, может быть FP-9. Возможно, наш "Гром-2" (экспортное название оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" – УНИАН). Возможно, ее тоже можно будет запускать, но это будет довольно сложный процесс. Потянет ли эту ракету наш единственный носитель – бомбардировщик Су-24М – это вопрос", – отметил Романенко.

Запускать такие ракеты с таких самолетов, как Ан-26, Ил-76 или "Руслан", – довольно сложный и опасный процесс, добавил эксперт.

По мнению Романенко, нужно сосредоточиться на том, что Украина может сделать в кратчайшие сроки, потому что войну нужно заканчивать как можно быстрее. А закончить ее можно только разрушив российский военно-промышленный комплекс и нанеся критические удары по российской инфраструктуре, причем не только военной, подчеркнул эксперт.

Как писал УНИАН, аналитики Defence Express сообщили, что в Украине впервые публично раскрыли успехи украинского ракетостроения и подтвердили планы по созданию суверенной спутниковой группировки. В частности, эксперты прокомментировали информацию депутата Федора Вениславского о выводе украинского ракетоносителя в космос. Речь шла о полете к цели неизвестной баллистической ракеты, очевидно с боевой частью. Предполагается, что Украина имеет ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и перемещаться на гиперзвуковых скоростях.

