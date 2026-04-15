Пенсии в апреле выросли: сколько получают пенсионеры в Украине

В стране в настоящее время насчитывается 10,1 млн пенсионеров, около 2,8 млн из них продолжают работать.

По состоянию на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 7 236,49 грн, а в марте он составлял 7 137,26 грн. Таким образом, средняя пенсия в Украине за месяц выросла на 99,23 грн.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, в Украине сейчас насчитывается 10,1 млн пенсионеров. При этом около 2,8 млн из них продолжают работать, и их средняя пенсия несколько выше, чем в целом по стране, и составляет 7 904,38 грн.

Отмечается, что подавляющее большинство украинцев получает пенсию по возрасту – это 72,5% всех пенсионеров. Значительно меньшая доля приходится на пенсии по инвалидности – 14,86%, в случае потери кормильца – 7,04%, а также за выслугу лет – 5,05%. В то же время социальные пенсии и пожизненное содержание судей вместе составляют менее 1%.

По данным Пенсионного фонда, самая большая группа (36,46%) получает от 5 001 до 10 000 грн. Еще 24,23% получают от 3 001 до 4 000 грн, а 17,33% – от 4 001 до 5 000 грн. В то же время лишь 18,55% пенсионеров получают более 10 000 грн. Наименьшие выплаты (до 3 000 грн) остаются в меньшинстве и составляют всего около 3,4%.

10 апреля министр социальной политики Денис Улютин сообщил, что в Украине планируют кардинально изменить пенсионную систему. Так, вместо текущей модели введут три уровня выплат и добровольные накопления с автоматическим подключением.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 апреля провели перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. В целом перерасчет коснулся 9,5 млн пенсионеров, которые получили доплаты в размере от 100 до 2595 грн в зависимости от размера пенсии.

Кроме того, в апреле пенсионеры и ряд других получателей социальных выплат могут рассчитывать на единовременную помощь в размере 1500 грн.

