Россия накапливает ракеты, готовясь к мощному комбинированному удару по Украине, - эксперт

Но все же враг делает основную ставку на "Шахеды", отметил эксперт.

Россия накапливает ракеты, готовясь к более мощному комбинированному удару по Украине. Об этом сказал в эфире телемарафона исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, враг хочет повторить то, что было в конце 2025 года, в частности, применение почти 100 ракет во время удара. При этом он подчеркнул, что ставку россияне делают все-таки на "Шахеды", потому что это дешево, быстро и массово.

Жмайло отметил, что редкое применение в последнее время РФ баллистических ракет для ударов по Украине свидетельствует о том, что враг накапливает их, поскольку у них не все в порядке с запасами этих ракет.



"РФ в прошлом году только благодаря китайцам смогла несколько пополнить свои запасы, потому что Китай передал станки для металлообработки, электронику, помог китайскими мозгами. И специалисты работали над усовершенствованием ракет, в частности корейских КН-23, которые стали более точными. Также была усовершенствована российская баллистика", – сказал Жмайло.

Он отметил, что за прошлый год РФ накопила как минимум 4 тысячи единиц различного вооружения – баллистические ракеты, крылатые ракеты, в том числе "Калибры".

"Но, начиная с этого года, половина нефтяного экспорта остановлена, и РФ несколько меняет финансирование ракетной программы, перенаправляя средства на производство дронов, поскольку там можно добиться большего масштабирования и ускорения темпов производства. По состоянию на январь-февраль РФ вышла на показатель более 400 единиц "Шахедов" и "Гербер" в сутки. Но им нужно часть продукции передавать и своему союзнику Ирану. Мы видим, что Россия готовит законодательный акт о применении войск за рубежом. Это уже не практический, а пропагандистский шаг", – сказал Жмайло.

Украина впервые превзошла РФ по количеству ударов в трансграничной войне дронов

Как сообщал УНИАН, ABC News писало, что Украина впервые с начала войны в 2022 году запустила больше трансграничных ударных беспилотников, чем Россия, в течение одного месяца, пишет

Издание проанализировало ежедневные данные, опубликованные Воздушными силами Украины и Министерством обороны России.

Отмечается, что Министерство обороны России сообщило о сбивании 7347 украинских беспилотников в течение марта, что является самым большим месячным показателем, о котором когда-либо сообщала Москва, и в среднем это 237 аппаратов ежедневно. Министерство обороны публикует только данные о количестве сбитых украинских беспилотников.

Между тем Воздушные силы Украины заявили, что в течение месяца их войска столкнулись с 6462 российскими беспилотниками и 138 ракетами различных типов, из которых 5833 беспилотника и 102 ракеты – около 90% беспилотников и чуть менее 74% ракет – были перехвачены или сбиты.

