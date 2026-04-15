Вокруг 'Валдая' возводят башни ПВО: эксперт рассказал, как защищают резиденцию Путина

Вокруг резиденции "Валдай" кремлевского диктатора Владимира Путина размещен, в том числе, дивизион зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", что свидетельствует об очень серьезном отношении к возможной угрозе со стороны Украины. Об этом в эфире Радио NV сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

В частности, его попросили прокомментировать информацию о том, что спутники зафиксировали строительство сразу 7 башен для размещения самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Эти работы вокруг резиденции Путина на Валдае начались еще 17 марта, также известно, что там якобы размещено уже 27 башен только для "Панцирей".

"Там не только "Панцири". Там, если посмотреть схему, еще и размещена система противоракетной обороны. Там еще С-400 стоит, развернут не комплекс, а, скорее всего, дивизион - как минимум - пара батарей С-400. То есть, там крайне серьезная оборона. Если (привезли туда - УНИАН) уже С-400, радары и пусковые установки которых безжалостно выводятся из строя в Крыму, вдоль линии фронта… Если нашли и привезли туда лишние С-400, то они действительно крайне серьезно к этому относятся", - сказал Романенко.

Он добавил, что на башни ПВО также устанавливаются крупнокалиберные пулеметы и подобные меры принимаются в Украине - это очень хорошо, потому что "наконец-то мы начали заботиться о том, чтобы поставить на коммерческую основу защиту наших коммерческих инфраструктурных объектов".

Как объяснил эксперт, пулеметы - оружие "последнего шанса", которое имеет эффективную дальность поражения 500-600 метров. Они успешно применяются, если какой-то беспилотник прорывает все линии обороны и готов поразить какой-то важный объект.

Что известно о "Валдае"

Согласно открытым источникам, "Длинные Бороды" ("Валдай", "Ужин") - резиденция президента Российской Федерации. Расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай, недалеко от деревни Длинные Бороды (Рощинское сельское поселение). Входит в состав официальных резиденций Президента Российской Федерации, среди которых, в частности: Кремль, Ново-Огарево, "Бочаров Ручей" (в Сочи), Константиновский дворец в Стрельне.

Строительство объекта было начато ещё в 1934 году для лидера Советского Союза Иосифа Сталина, который побывал там всего один раз, в 1939 году. В 1992 году были снесены пионерский лагерь "Космос", находившийся рядом с резиденцией, и пансионат "Лазурный берег". В 2000 году территория резиденции уже занимала 930 га, с этого года сюда начал приезжать кремлевский диктатор Владимир Путин.

Напомним, в марте 2026 года вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили 7 новых башен с самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) "Панцирь".

Согласно спутниковым снимкам, общее количество систем ПВО вокруг этой резиденции Путина достигло 27 единиц. Некоторые из этих башен уже оснащены ЗРПК. Системы ПВО на Валдае расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра - аналогично тому, как подобные башни с "Панцирями" установлены вокруг Москвы.

