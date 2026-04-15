Известный певец-воин впервые за долгое время дал о себе знать и рассказал о службе

Музыкант анонсировал "тур по посадкам" на линии фронта.

Украинский певец, лидер регги-группы The VYO и военный Мирослав Кувалдин впервые за длительный период вышел на связь и поделился тем, какие обязанности выполняет во время службы в армии. Как известно, музыкант с 2023 года присоединился к "Культурному десанту" в ВСУ и в составе мобильной группы выступает перед бойцами на линии фронта.

"В нашем составе сейчас пятеро участников: бас или контрабас, труба, гитара, саксофон плюс есть одна гражданская девушка - она играет на фортепиано и поет некоторые песни. И вот мы такой группой заходим в любое расположение. Нам не нужно много времени и места - мы быстренько раскладываемся и погнали. Выступаем и по домам, и по подвалам с блиндажами. Вот сейчас появятся зеленые листья, и у нас начнется тур по посадкам", - рассказал Кувалдин Blik.ua.

По его словам, бойцы воспринимают их как побратимов.

"Армия - это же много людей, и здесь ощущение братства есть. Знаю, что мы людей приятно удивляем, потому что оно же по-разному бывает… Во-первых, форма доступная - шансон. Во-вторых, тема песен понятна военнослужащим, потому что мы поем о них. Думаю, многие из побратимов себя узнают в героях песни", - отметил музыкант.

