По словам биологов, мы эволюционировали слишком быстро даже для собственной челюсти.

Одна из самых распространенных операций у молодых людей сегодня связана с особенностью, которая когда-то была полезной и даже жизненно необходимой. Речь о зубах мудрости – третьих молярах, которые сегодня чаще считаются проблемой, чем преимуществом.

Разберемся, какой смысл в зубах мудрости, как они служили нам раньше и почему стали так называться.

Зачем нужны зубы мудрости – какая у них была функция

По словам экспертов из Forbes, чтобы понять роль этих зубов, нужно обратиться к питанию ранних Homo, живших миллионы лет назад в Африке.

Исследования износа зубов древних гоминидов показывают, что они не были узкими "специалистами" в еде. Наоборот, их рацион был на удивление гибким и менялся в зависимости от сезона и условий среды обитания.

При этом в периоды нехватки пищи особенно важными становились так называемые "резервные продукты" – жесткие, волокнистые и трудные для пережевывания (например, корни, семена, грубые растения). Именно для такой еды и была адаптирована их челюсть.

Вот для чего нужны зубы мудрости – они увеличивали жевательную поверхность и позволяли эффективнее перерабатывать грубую пищу. По сути, это была "страховка" на случай голода.

Как мозг "съел место" для зубов

Ситуация начала меняться, когда у Homo sapiens резко увеличился мозг. Череп перестроился: мозговой отдел вырос, а лицо стало более "втянутым" под него.

В результате изменилась геометрия челюсти, из-за чего она стала короче. Но при этом эволюционно сохранялось прежнее количество зубов: 32, включая третьи моляры.

Так и появился современный "дефицит места", из-за которого зубы мудрости часто не помещаются, растут неправильно или остаются внутри десны.

Зачем зубы мудрости нужны сейчас и почему они не исчезли

Также снижение роли крупных зубов связано не только с мозгом, но и с изменением питания. Ранние Homo начали активно использовать каменные орудия и есть больше мяса, а позже – термически и механически "обрабатывать" пищу. Это снизило нагрузку на жевательный аппарат и со временем мощные челюсти и крупные зубы перестали быть эволюционно необходимыми.

Почему зубы мудрости все еще существуют

Несмотря на то, что зубы мудрости часто создают проблемы, эволюция не "удалила" их по нескольким причинам.

Во-первых, они прорезаются достаточно поздно – уже после подросткового возраста, когда в прошлом у человека часто уже могли быть дети. А если признак почти не влияет на то, сколько у тебя будет потомства, эволюция "не спешит" его убирать.

С этим, кстати, связано и то, почему зубы мудрости так называются: считалось, что ко времени их появления человек становится взрослым, приобретает жизненный опыт и "мудрость".

Кроме того, формирование зубов связано с множеством генов, которые влияют не только на челюсть, но и на развитие всей лицевой области. Изменения в этой системе могли бы затронуть и другие важные процессы, поэтому такие перестройки происходят медленно и не всегда полностью.

Интересно, что у разных популяций наблюдается постепенное снижение частоты их появления, но этот процесс очень медленный.

Исчезнут ли зубы мудрости в будущем

Зубы мудрости – пример эволюционного "запаздывания". Они были полезны нашим предкам, но стали почти ненужными в современном мире.

Однако эволюция не работает "по плану" и не успевает за быстрыми изменениями образа жизни. Наши привычки питания, кулинария и технологии изменились слишком быстро, чтобы биология полностью адаптировалась.

Поэтому сегодня ту работу, которую раньше выполняла эволюция, часто берет на себя медицина.

