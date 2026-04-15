Ограничения для военнообязанных украинцев в Польше: журналист рассказал, возможно ли это

Варшава соревнуется с Киевом за украинских граждан, считает Марцин Гачковский.

Польша вряд ли будет возвращать украинских военнообязанных мужчин обратно на Родину. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал журналист "Польского радио для Украины" Марцин Гачковский, комментируя ограничения для военнообязанных украинцев в Германии.

"Я не думаю, что Польша будет возвращать украинских мужчин. Разве что для того, чтобы избавиться от них, как это бывает иногда, как было после концерта (белорусского певца Макса Коржа, на котором произошли массовые беспорядки, - УНИАН), тогда была очень громкая депортация. И польские власти показали, что контролируют ситуацию. Нет, украинские мужчины, как и другие украинские граждане в Польше, просто нужны Польше", - сказал Гачковский.

Он отметил, что большинство польского общества по-прежнему поддерживает защиту украинцев, которую им предоставляет Варшава.

"Постепенно начинается разговор о том, что в Польше нужны именно украинские мигранты. Потому что они очень похожи на поляков, очень быстро изучают язык. И особой культурной разницы нет. А если и есть, то только та, которая помогает, а не мешает интегрироваться в общество. Я думаю, что Польша на самом деле конкурирует с Украиной. И для Украины это не хорошо. Украине тоже нужны мужчины, украинские граждане", - добавил Гачковский.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет работать над тем, чтобы вернуть украинцев на Родину. Он, в частности, выразил солидарность с решениями украинского правительства об ограничении выезда мужчин и отметил, что это необходимый шаг для того, чтобы Украина могла себя защищать.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал компетентные службы Украины и Германии заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства. Он объяснил это вопросом справедливости и необходимостью проведения ротаций для защитников, находящихся на фронте.

